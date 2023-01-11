Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала состояние здоровья своего мужа Алексея Мишина. Заслуженный тренер СССР и России заболел после чемпионата России в Красноярске.

«Никакого подозрения на пневмонию нет. Он просто приболел. Кашель, бронхит, но температуры нет. Эти дни он немного подлечивается. Спрашивали, в больнице он или нет. Дома лечится. Ничего страшного нет, но надо до конца долечиться, чтобы все нормально было. Тяжелого состояния нет. Какой диагноз? Просто бронхит. После Красноярска все подхватили, много было заболевавших», — сказала Мишина «СЭ».

В группе 81-летнего Мишина тренируются серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпион России Евгений Семененко.