Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:10

Татьяна Мишина считает, что нельзя осуждать российских спортсменов за смену гражданства

Алина Савинова
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, что думает о смене российскими спортсменами спортивного гражданства.

«Осуждать нельзя. Спортивный путь короткий. У каждого есть возможность что-то поменять, спортсмены хотят выступать. У каждого своя индивидуальная причина: не все могут поменять гражданство, должны быть сопутствующие факторы. Не думаю, что уходят, потому что не хотят выступать за Россию. Такое решение принимается из-за желания выступать на международных стартах. Это личное дело каждого спортсмена, какое принять решение», — приводит «Спорт День за Днем» слова Мишиной.

Российские фигуристы с марта 2022 года отстранены от участия в международных турнирах. 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tatyana-mishina-nelzya-osuzhdat-rossiyskikh-sportsmenov-za-smenu-sportivnogo-grazhdanstva
Фигурное катание
4
0
Читайте также
В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева
Мать пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой рассказала о ее поисках
Члены экипажа танка «Алеша» вернулись домой в Приморье
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СК начал доследственную проверку после исчезновения 16-летней фигуристки Горбачевой

Журова связала пропажу фигуристки Горбачевой с переходным возрастом: «16 лет. Ребенок может чудить»