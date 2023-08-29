Татьяна Мишина считает, что нельзя осуждать российских спортсменов за смену гражданства

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, что думает о смене российскими спортсменами спортивного гражданства.

«Осуждать нельзя. Спортивный путь короткий. У каждого есть возможность что-то поменять, спортсмены хотят выступать. У каждого своя индивидуальная причина: не все могут поменять гражданство, должны быть сопутствующие факторы. Не думаю, что уходят, потому что не хотят выступать за Россию. Такое решение принимается из-за желания выступать на международных стартах. Это личное дело каждого спортсмена, какое принять решение», — приводит «Спорт День за Днем» слова Мишиной.

Российские фигуристы с марта 2022 года отстранены от участия в международных турнирах. 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.