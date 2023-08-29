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Фигурное катание

Сегодня, 13:49

Татьяна Мишина: «Туктамышева будет кататься, пока ей это приносит удовольствие»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Татьяна Мишина заявила, что ее не удивляет спортивное долголетие фигуристки Елизавета Туктамышевой.

«Нет, потому что я вижу, что она катается с удовольствием. Но нельзя сказать, что Лизе это дается легко, большую роль играет труд. Она талантливая, будет кататься, пока ей это приносит удовольствие и удовлетворение. Ее никто не может заставить кататься — у нее есть желание. Любовь к фигурному катанию приносит ей радость. Лиза будет кататься. Пока у нее все складывается хорошо», — приводит «Спорт День за Днем» слова Мишиной.

26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, чемпионкой Европы (2015) и бронзовым призером европейского первенства (2013).

Фигуристка тренируется под руководством 82-летнего российского специалиста Алексея Мишина.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tatyana-mishina-nikto-ne-mozhet-zastavit-tuktamyshevu-katatsya
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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