Татьяна Навка отреагировала на первую публикацию Костомарова после госпитализации

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, выступавшая в танцевальном дуэте с Романом Костомаровым, отреагировала на первую публикацию фигуриста в соцсетях после госпитализации.

«Счастлива и рада! Я вместе с ним, как и вся Россия! Надеюсь, с ним не только наша страна, но и весь мир. Периодически общаюсь с Романом — с ним все нормально», — приводит слова Навки «Чемпионат».

Вчера, 8 мая, Костомаров опубликовал на своей странице в одной из соцсетей пост с благодарностью ко всем, кто поддерживал его.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.