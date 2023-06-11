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Фигурное катание

Сегодня, 13:12

Навка — о решении ISU: «Глупость и несправедливость»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного союза конькобежцев оставить в силе отстранение россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

«Глупость и несправедливость. Очередной раз показывают, что люди пользуются спортом для достижения каких-то своих целей. Надеялись, что разум возобладает. Но, судя по всему, нет», — сказала Навка «СЭ».

Сегодня, 11 июня, ISU оставил в силе отстранение россиян от международных соревнований.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации.

Весной 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Фигурное катание
Татьяна Навка
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