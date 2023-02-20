Навка поддержала Костомарова: «Рома, молюсь за тебя»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка обратилась со словами поддержки к госпитализированному фигуристу Роману Костомарову.

Фигуристка выложила в соцсетях видео произвольного танца «Кармен», с которым пара одержала победу на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

«Кармен» уже 17 лет. Пожалуй, оставлю этот танец без комментариев, потому что верю, что наши поклонники и любители фигурного катания скажут еще больше! Этот танец для каждого свой, а для меня это вся жизнь! Рома, молюсь за тебя и верю, что все неравнодушные люди тоже», — написала Навка в посте под видео в соцсетях.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. 46-летний фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.

В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.

20 февраля появилась информация о том, что у Костомарова развился вторичный менингит из-за сепсиса.

Врачам пока что не удается остановить заражение крови. Олимпийский чемпион находится на ИВЛ в медикаментозном сне. Медики оценивают его состояние как нестабильное и крайне тяжелое.