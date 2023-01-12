Навка: «Состояние Костомарова тяжелое. Врачи делают все возможное»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который находится в больнице.

«Состояние Романа тяжелое. Врачи делают все возможное! Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее!» — сказала Навка Sport24.

10 января 45-летнего Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами 2006 года, двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями трех финалов «Гран-при».