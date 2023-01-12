Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:15

Навка: «Состояние Костомарова тяжелое. Врачи делают все возможное»

Иван Шитик
Корреспондент
Татьяна Навка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который находится в больнице.

«Состояние Романа тяжелое. Врачи делают все возможное! Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее!» — сказала Навка Sport24.

10 января 45-летнего Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами 2006 года, двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями трех финалов «Гран-при».

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-01-12-nuzhno-molitsya-i-verit-v-luchsheye-navka-o-sostoyanii-kostomarova
Роман Костомаров
Татьяна Навка
0
Читайте также
Российский легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга перед Олимпиадой-2012
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
Советник Пушилина Гагин заявил об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ штамма коронавируса «Кракен»
Разведка группы «Викинг» уничтожила боекомплект польских наемников в ДНР
«Уралвагонзавод» передал армии России новую партию танков Т-90М «Прорыв»
Материалы сюжета: Ковид против спорта: влияние, ограничения и последствия
Отец олимпийского чемпиона Костомарова опроверг сообщения о том, что спортсмен нырял в прорубь вместо традиционного лечения
Australian Open открыл корты для больных ковидом. Дикое решение после скандала с Джоковичем
На Australian Open могут играть теннисисты с положительным тестом на коронавирус
Джокович может пропустить два турнира в США из-за отказа от вакцинации
Помощник главного тренера «Вашингтона» попал в ковид-протокол
Вместо «Гран-при Китая» «Формула-1» может провести гонку в Турции или Португалии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Отец олимпийского чемпиона Костомарова опроверг сообщения о том, что спортсмен нырял в прорубь вместо традиционного лечения