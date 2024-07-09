Тарасова: «Я вижу развитие мирового фигурного катания. Но это не значит, что видят все»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре «СЭ» ответила на вопрос о будущем мирового фигурного катания.

— Как вы оцениваете изменения в мире фигурного катания с момента, как перестали вести тренерскую деятельность, и что думаете о его будущем?

— Нельзя говорить, что мировое фигурное катание стоит на месте. Развиваются многооборотные прыжки, которые вставляются в программу. Это очень сложный процесс, который требует времени. И поэтому вопросы композиции сейчас мы не так остро чувствуем. Что касается программ, то нет таких «открытий». Надеюсь, что будут. И это связано не только с отсутствием сборной России на международной арене. За рубежом просто над этим не очень хорошо работают. Такие программы зависят не только от фигуристов, но и от тренерского штаба. Российская школа тренеров всегда была одной из лучших. Но за границей тоже есть хорошие тренеры. Так всегда было. Будущее? С любыми правилами можно развивать вид спорта. Особенно это касается композиций. Я вижу развитие мирового фигурного катания. Но это не значит, что видят все, — сказала Тарасова «СЭ».

Российские спортсмены с февраля 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU. 4 июня появилась информация, что Международный союз конькобежцев не планирует допускать россиян к соревнованиям и в следующем сезоне.