Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:45

Тарасова считает правильным решение Валиевой подать повторную апелляцию: «Не хочет мириться с несправедливостью»

Тарасова считает правильным решение Валиевой подать повторную апелляцию
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на то, что российская фигуристка Камила Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил.

«Подала — правильно сделала. Не хочет мириться с несправедливостью. Это ее дело. Считаю ли я, что это поможет? Я считаю, что она подала апелляцию и это нормально», — сказала Тарасова «СЭ».

29 января 2024 года Валиеву дисквалифицировали на четыре года, срок ее дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го, когда на предолимпийском чемпионате России была взята положительная проба на триметазидин.

2 октября последняя возможная инстанция — Федеральный суд Швейцарии, отклонила первую апелляцию Валиевой.

Александр Абустин

Камила Валиева
Татьяна Тарасова
Читайте также
Баскетболист и бывший муж Седоковой Янис Тимма покончил с собой
Александр Головин признан лучшим футболистом 2024 года в России
Станкович в Сербии попал в скандал. Что происходит в «Спартаке» 17-12-2024
Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве. Что известно к этому часу
СК возбудил дело о теракте и убийстве после гибели генерала Кириллова
Препарат фенибут свободно продают в Сети под видом БАДов для роста мышц
Сегодня
Вчера
Неделя