Тарасова — о смерти Писеева: «Должна была увидеть его на контрольных прокатах юниоров...»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о смерти почетного президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентина Писеева.

«Он долгие годы руководил Федерацией. При нем у нас были очень большие победы. Он знал и любил фигурное катание. Еще любил своих друзей. Знал, любил и развивал фигурное катание. Приношу свои соболезнования. В конце сезона последний раз общалась с ним. Как раз должна была увидеть его на контрольных проектах юниоров... Он приезжал. Соболезнования семье и всем, кто понимал его значение в фигурном катании», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее генеральный директор ФФККР Александр Коган сообщил «СЭ» о смерти почетного президента ФФККР Валентина Писеева.

Валентин Николаевич Писеев родился 28 сентября 1941 года в Волоколамске (Московская область). В 1989 году он был избран президентом Федерации фигурного катания СССР, с 1992-го по 2010-й возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России, с 2010-го по 2014-й был ее гендиректором. В 2014 году Писеев стал почетным президентом ФФККР.