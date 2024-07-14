Тарасова: «Я очень рада, что Трусова решила возобновить карьеру»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре «СЭ» прокомментировала новость, что фигуристка Александра Трусова приняла решение возобновить профессиональную карьеру. Ранее об этом сообщил Евгений Плющенко.

«Я очень рада, что Александра возвращается, возобновляет профессиональную карьеру. Желаю ей успехов. А нам желаю получить удовольствие от того, что мы увидим в ее исполнении», — сказала Тарасова «СЭ».

20-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

В последний раз Трусова участвовала в соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда на пятом этапе «Гран-при России» она заняла второе место.