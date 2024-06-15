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Фигурное катание

Сегодня, 05:31

Тарасова: «Не считаю, что конгресс ISU принял какие-то судьбоносные решения»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) не было принято судьбоносных решений по изменению правил в фигурном катании.

«Не считаю, что конгресс ISU принял какие-то судьбоносные решения», — сказала Тарасова.

Ранее стало известно, что ISU сократил количество прыжковых элементов в произвольной программе одиночных дисциплин фигурного катания с семи до шести. Это решение было принято на конгрессе союза, который проходил с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе. Изменение в правила вступит в силу с сезона-2026/27.

Источник: https://tass.ru/sport/21098333
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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