Тарасова: «Никто не видел пару Косторной и Куницы и не знает их, а вы все пишите о них»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о решении выступающих в паре фигуристов Алены Косторной и Георгия Куницы приостановить карьеру.

«А кто они такие? Парники? Разве их кто-то видел на льду, их выступления в паре? Никто не видел и не знает их, а вы все пишите о них, зачем? С тем же успехом могу сказать, что я космонавт», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Фигуристы намерены пропустить два ближайших сезона, однако не станут завершать спортивную карьеру. По словам Косторной, это решение спортсмены приняли, чтобы заняться личными делами.