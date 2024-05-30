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Фигурное катание

Сегодня, 06:07

Тарасова: «Никто из лучших не меняет спортивное гражданство»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как относится к смене гражданства российскими спортсменами.

«Российские фигуристы меняют гражданство? Никто из лучших не меняет. Лидеры сборной остаются, а уходят подмастерья», — цитирует «РБ Спорт» Тарасову.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрила процедуру смены спортивного гражданства для Софьи Самоделкиной (Казахстан), Алисы Овсянкиной (Франция), Аннабель Морозов (США) и пары Екатерина Гейниш/ Дмитрий Чигирев (Узбекистан).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-smena-grazhdanstva-lidery-sbornoj-ostayutsya-a-uhodyat-podmaster-ya/
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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