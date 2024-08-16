Тарасова: «Видно, что все юниоры работали, прыжковая часть на мировом уровне»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигуристы на юниорских контрольных прокатах показали, что они проделали большую работу в межсезонье.

«Посмотрели, что все работают и тренируются, стараются. Учат многооборотные прыжки, и это видно, некоторые девочки делают их не хуже мальчиков. Работа над многооборотными прыжками отнимает, конечно, много времени, на саму программу остается меньше времени. Но думаю, что сейчас все получат какие-то комментарии по каждой программе и будут работать дальше. Мы не задействованы в международных соревнованиях почему-то уже третий год, это безобразие редкое. К нашим соревнованиям они как раз что-то успеют добавить. Видно, что все работали, прыжковая часть, хоть она и нестабильная, но она есть, и это на мировом уровне.

Мне очень понравилась девочка Юлии Липницкой — Аня Ляшенко, мне понравилось, что Юля так творчески с ней работает, у нее повысилось техническое мастерство. Нам нужны молодые тренеры. И Женя Плющенко работает, и Юля — работают те, кого мы знали и любили, кто составлял гордость нашего спорта, конечно, очень приятно и волнительно смотреть», — цитирует ТАСС Тарасову.