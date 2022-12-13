Татьяна Тарасова назвала ужасом одобрение однополых дуэтов в Канаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на одобрение Федерацией фигурного катания Канады однополых дуэтов для выступления в парном катании и танцах на льду.

«У них должны быть свои соревнования. Понимаете, о чем я говорю? Все как есть. Они должны соревноваться с такими же своими участниками. Все это понятно. То есть это может существовать? Конечно, ужас. Только у них должны быть отдельные соревнования», — сказала Тарасова «СЭ».

Новые правила касаются только турниров под эгидой Skate Canada.

Федерация специально изменила определение понятия «дуэт». Ранее дуэты состояли из мужчин и женщин, теперь они будут включать в себя «двух фигуристов». Целью данного нововведения является борьба с «гендерной дискриминацией в фигурном катании».

Вместо определений «мужчина» и «женщина» будут использовать понятия «фигурист А» и «фигурист Б» или «партнеры».