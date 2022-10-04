Татьяна Тарасова не участвовала в создании кодекса этики федерации фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не принимала участия в создании кодекса этики Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Не могу ничего сказать, меня к этому созданию кодекса этики не привлекали», — сказала Тарасова ТАСС.

В кодексе прописаны особенности профессиональной этики спортсменов, тренеров, судей, руководителей организаций и официальных представителей команд.

Соблюдение норм кодекса обеспечивается повседневной работой региональных федераций и спортивных школ. К лицам, нарушившим положения кодекса, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.