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Фигурное катание

Сегодня, 03:19

Тарасова: «За последние сезоны Дикиджи добился колоссального прогресса, на мой взгляд»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила прогресс 20-летнего фигуриста Владислава Дикиджи.

«За последние сезоны Дикиджи добился колоссального прогресса, на мой взгляд. Он очень хороший и перспективный парень. По тому, что я вижу, у меня складывается впечатление, что он очень любит работать. Также важный момент, что он в прекрасных отношениях со своим тренером. Поэтому я хотела бы пожелать ему дальнейшего роста, прогресса и настоящей спортивной жизни.

Дикиджи стремительно поднялся на вершину. Посмотрим, как он будет прогрессировать дальше. В целом у нас все мальчики сейчас неплохо развиваются, но сегодня Дикиджи — лучше всех. Его прогресс настолько явный, что даже слепой не сможет не заметить», — цитирует Legalbet Тарасову.

В декабре Дикиджи выиграл чемпионат России в Омске, набрав в сумме 297,10 балла.

Источник: Legalbet
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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