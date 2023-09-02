Тарасова о работе Косторной хореографом в академии Плющенко: «К этому можно относиться только с улыбкой»

Сегодня, 12:40
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение чемпионки Европы Алены Косторной о работе хореографом в академии Евгения Плющенко.
«Алена никогда не каталась в парном катании. Также она никогда никого не тренировала. К этому можно относиться, только с улыбкой», — сказала Тарасова «СЭ».
Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала «Гран-при» сезона-2019/20 в одиночном катании.
20-летняя фигуристка перешла в парное катание в начале этого года и выступает с Георгием Куницей. 12 августа пара сыграла свадьбу.