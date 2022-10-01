Тарасова: «Трусова не перешла к тренеру. Она же дружит с Кондратюком! Думаю, что в этом дело»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость об уходе российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе.

«Трусова не перешла к тренеру. Она же дружит с Кондратюком! Думаю, что в этом дело. Конечно, удивлена такому решению! Просто она маленькая еще. Молодая, отсутствие опыта еще, хочет с Марком тренироваться, быть 24 часа вместе. Думаю, это связано с этим. Посмотрим, что она покажет в следующем сезоне. Но она же ничего не писала, не говорила», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее появилась информация, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской.

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Тутберидзе.