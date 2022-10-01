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Фигурное катание

1 октября, 21:29

Тарасова: «Трусова не перешла к тренеру. Она же дружит с Кондратюком! Думаю, что в этом дело»

Тарасова связала возможный уход Трусовой от Тутберидзе с дружбой с Кондратюком
Владимир Пушкарев
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Микеле Антонов
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость об уходе российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе.

«Трусова не перешла к тренеру. Она же дружит с Кондратюком! Думаю, что в этом дело. Конечно, удивлена такому решению! Просто она маленькая еще. Молодая, отсутствие опыта еще, хочет с Марком тренироваться, быть 24 часа вместе. Думаю, это связано с этим. Посмотрим, что она покажет в следующем сезоне. Но она же ничего не писала, не говорила», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее появилась информация, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской.

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Тутберидзе.

Александра Трусова
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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