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Сегодня, 10:38

Тарасова — о деле Валиевой: «Я была уверена в том, что CAS отклонит запрос американцев»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение CAS не разрешить американцам присутствовать на заседании по делу Камилы Валиевой.

«Я была уверена в том, что CAS отклонит их запрос. При чем здесь американцы? CAS должен стоять на стороне справедливого решения. Он не занял сторону Камилы, он продолжает стоять на своей стороне», — сказала Тарасова «СЭ».

Сборная США 25 августа направила в CAS письмо с просьбой о допуске к слушаниям по делу Валиевой. Они просили допустить по одному представителю от их коллектива, а также от сборных Канады и Японии к закрытым слушаниям.

Слушания по делу 17-летней Валиевой пройдут 26-29 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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