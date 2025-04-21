Тарасова о паре Базин — Худайбердиева: «Завершили карьеру не начав ее. Не сделали ничего нового»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина завершить карьеру.

«Завершили карьеру не начав ее. В России они выиграли все, когда никого не было. Сейчас до пары Букина — Степановой они не дотягивают. Если бы они поехали на Олимпиаду, то для чего? Что они привезли бы стране? На Игры едут спортсмены, которые завоевывают медали. Может быть, пара Базина и Худайбердиевой попала в десятку, а может, и нет. Но причем тут Олимпиада? Зачем себя преувеличивать? Поездка на Олимпиаду — это не санаторий. Это защита чести страны! Олимпиада — это не просто кататься, а быть полезным команде. Что за внутренний дух у пары? В лучшем случае Базин и Худайбердиева вряд ли попали бы в десятку. А что это для страны? Ноль. Они хорошие, симпатичные ребята. Но не показали результата, которые позволил бы нам думать о том, что они будут в шестерке лучших на Играх. Не сделали ничего нового», — сказала Тарасова «СЭ».

Худайбердиева и Базин встали в пару в 2020 году. Вместе они стали чемпионами России в 2023-м, также на их счету два серебра и бронза чемпионата страны.