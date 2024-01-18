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Сегодня, 11:35

Тарасова — о пропуске Валиевой чемпионата России по прыжкам: «Жалко, что она заболела»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Камилы Валиевой пропустить чемпионат России по прыжкам.

«Заболела она, наверное. Никак ее отсутствие не повлияет. Ни на что! Там другие наши потрясающие девочки заявлены, Туктамышева катается! О чем речь. Просто жалко, что она заболела», — сказала Тарасова «СЭ».

18 января аккаунт болельщиков Валиевой в Telegram опубликовал сообщение, в котором отказ Камилы от участия в турнире объяснялся состоянием здоровья фигуристки.

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 21 января.

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по прыжкам-2024: основная информация
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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