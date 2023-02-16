Тарасова — о словах Плющенко: «Каждый тренер должен делать так, как считает нужным и никому об этом не рассказывать»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление тренера Евгения Плющенко о возможном переходе в другие страны тех спортсменов, «кого судят неправильно».

«Он так считает, значит, спортсмены будут переходить. А как можно препятствовать переходу спортсменов в другие страны. Если спортсмены ошибаются, как у Плющенко ошиблась в короткой программе спортсменка, то снимают баллы. Но если бы она не ошиблась, то выиграла с большим отрывом от второго места. Даже, если выдающиеся спортсмены ошибаются, то им снимают баллы. А они еще только юниоры. Каждый тренер должен делать так, как считает нужным и никому об этом не рассказывать, я так думаю», — сказала Тарасова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — 4-я (200,73 балла).