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Фигурное катание

Допинг

2 апреля, 13:04

Тарасова жестко ответила на слова Баха — о Валиевой: «Пусть следит за своими детьми!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Зарина Халимхонова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха, выразившего удивление в связи с поддержкой в России фигуристки Камилы Валиевой, отстраненной за допинг.

«Это не его дело. Пусть он следит за своими детьми, а за нами не надо! Мы любим своих детей. Камила — ребенок, которого мы очень любим», — сказала Тарасова «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
Томас Бах
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