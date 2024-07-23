Тарасова: «Возвращение Валиевой на лед — очень большой шаг, чтобы через два года вернуться в спорт»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на возвращение Камилы Валиевой на лед впервые после начала дисквалификации.

В понедельник, 22 июля, 18-летняя фигуристка выступила в главной роли в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

«Возвращение Камилы на лед — очень радостное событие! Очень хорошо, что Таня Навка ее пригласила, и что Валиева в целом вернулась. Теперь мы будем иметь удовольствие ее видеть. На сегодня это очень большой шаг к тому, чтобы, может, через 2 года Камила, поддерживая себя в форме, вернулась в спорт. Это возможность! Я соскучилась по Валиевой. Обязательно буду смотреть шоу с ее участием», — приводит Sport24 слова Тарасовой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.