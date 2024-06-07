Тарасова: «Не вижу причин, почему у Загитовой не должно получиться в тренерской деятельности»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова олимпийской чемпионки Алины Загитовой о намерении попробовать себя в тренерской деятельности.

«Если Алина хочет попробовать себя в роли тренера, то пусть попробует. Не вижу причин, почему у Загитовой не должно получиться. Понятно, что не все спортсмены могут стать успешными тренерами. Для этого нужно много качеств.

Через много лет я бы хотела увидеть Алину тренером, почему бы и нет. Сейчас — рановато. Если у Загитовой есть желание начать тренерскую карьеру, то надо приступать сейчас. Потом должно пройти несколько лет, мы увидим кого и как она будет тренировать, какие будут результаты. А потом уже стоит говорить что у нее получается.

Тренер — другая профессия. Кататься — это брать, а тренерская профессия — отдавать. Здесь даже дело не в том, чтобы перестроиться. Просто это другая сфера деятельности», — цитирует Sport24 Тарасову.