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Фигурное катание

Сегодня, 21:19

Тарасова о желании Валиевой вернуться в спорт: «Она справится, у нее такой характер»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поддержала фигуристку Камилу Валиеву, которая заявила о желании вернуться в спорт после окончания дисквалификации.

«Она молодая девочка, она хочет. А если хочет, то все выйдет. Я в нее очень верю. Возвращение в турниры? Легкого никто не обещал в этой жизни. Она справится, у нее такой характер», — сказала Тарасова «СЭ».

В январе CAS дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Кроме того, Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

22 июля 18-летняя спортсменка впервые публично вышла на лед после решения о дисквалификации, выступив в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова

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