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Фигурное катание

Сегодня, 12:39

Тарасова: «У Саши Плющенко нет такого прыжка, какой был у Жени»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о сыне Евгения Плющенко Александре, который в следующем сезоне будет ставить программу под руководством Ильи Авербуха.

«Сейчас Саша меняет коньки, потому что немного вырос. Ботинки сильно натирают, пятки болят, но он все равно трудится. Отец не говорит ему снимать коньки и идти домой, они отрабатывают программу и обкатывают новую экипировку. Что ж, парень вырос. Отец и сын чем-то похожи? Пока я не вижу сходств. У Саши нет такого прыжка, какой был у Жени», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Плющенко-старший является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

11-летний Александр Плющенко с 2017 года занимается под руководством отца в академии «Ангелы Плющенко».

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Евгений Плющенко
Татьяна Тарасова
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