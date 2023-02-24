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Фигурное катание

Сегодня, 13:41

Тарасова — о Загитовой в качестве диджея: «Может быть, ей фигурного катания мало, и она будет совмещать»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве диджея.

«Загитова выступила в роли диджея перед футбольным матчем? Я не слышала. Думаю, что Алинка — умная девочка и она знает, что делает. Не могу сказать, стоит ли переживать ее болельщикам, что она может отдалиться от фигурного катания. Один человек переживает, другой — нет. Может быть, ей фигурного катания мало, и она хочет чему-то другому научиться. Но только если у нее есть данные. Читала слова Преснякова, он говорил, что данные у нее есть. Думаю, она будет совмещать с фигурным катанием», — цитирует Тарасову Legalbet.

Загитова выступила с диджей-сетом перед первым четвертьфинальным матчем FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0). Вместе с ней на сцену вышел известный казахский диджей Imanbek, который получил музыкальную премию «Грэмми» в 2021 году.

Источник: https://legalbet.ru/news/14924401/
Алина Загитова
Татьяна Тарасова
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