Татьяна Тарасова: «Поздравляю Мишина с днем рождения! Очень люблю и уважаю его»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила российского специалиста Алексея Мишина с днем рождения.
Сегодня, 8 марта, Мишину исполнилось 82 года.
«Я поздравляю Мишина с днем рождения! Горжусь его трудовыми успехами. Желаю ему здоровья, трудовых учеников и хорошего настроения всегда, что, впрочем, у него и бывает. Очень люблю и уважаю Мишина», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.
Будучи фигуристом, Мишин выступал в паре с Татьяной Москвиной. Они становились чемпионами СССР, серебряными призерами чемпионата мира, а также завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионатах Европы.
Подопечными Мишина являются Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Катарина Гербольдт, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Евгений Семененко, Михаил Коляда и другие.