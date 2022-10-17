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Фигурное катание

Сегодня, 15:44

Татьяна Тарасова присутствует на съемках «Ледникового периода»

Дмитрий Барулев
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова присутствует на съемках третьего выпуска телешоу «Ледниковой период» — 2022. 75-летняя российская специалистка сидит в жюри.

Ранее стартовал новый сезон шоу Первого канала «Ледниковой период» — 2022. Первые выпуски прошли без неизменного председателя жюри предыдущих сезонов — Татьяны Тарасовой. Перед съемками первых выпусков она заболела и не смогла приехать на запись программы в Лужники. Возглавила судейскую бригаду еще один известнейший тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.

Все участники нового сезона «Ледникового периода» уже принимали в нем участие. Поэтому шоу имеет второе название «Снова вместе».

К паре традиционных ведущих программы олимпийским чемпионам Алексею Ягудину и Алине Загитовой добавилась победительница Игр в Пекине Анна Щербакова.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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