Тарасова призвала допустить всех российских фигуристов к международным соревнованиям: «Будем смотреть, кто за нас замолвит слово»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос «СЭ» о допуске российских фигуристов к международным соревнованиям.

«Допустить фигуристов до 17 лет? Нас всех нужно допустить! Мы должны попасть во все финалы этапов «Гран-при». Будем ждать следующего заседания ISU, которое будет решать нашу судьбу. Нашим людям надо работать, но не только федерации, еще и ОКР, Министерству спорта РФ. Нужно, чтобы они не просто говорили о нас, а продвигали нас. Будем смотреть, кто за нас замолвит слово», — сказала Тарасова «СЭ».

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.