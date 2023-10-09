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Фигурное катание

Сегодня, 18:33

Тарасова призвала допустить всех российских фигуристов к международным соревнованиям: «Будем смотреть, кто за нас замолвит слово»

Тарасова призвала допустить всех российских фигуристов к международным соревнованиям
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос «СЭ» о допуске российских фигуристов к международным соревнованиям.

«Допустить фигуристов до 17 лет? Нас всех нужно допустить! Мы должны попасть во все финалы этапов «Гран-при». Будем ждать следующего заседания ISU, которое будет решать нашу судьбу. Нашим людям надо работать, но не только федерации, еще и ОКР, Министерству спорта РФ. Нужно, чтобы они не просто говорили о нас, а продвигали нас. Будем смотреть, кто за нас замолвит слово», — сказала Тарасова «СЭ».

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

Татьяна Тарасова
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