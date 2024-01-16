Тарасова: «Участие Туктамышевой повышает интересен к любому турниру, Лиза — звезда»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию, что Елизавета Туктамышева планирует выступить на чемпионате России по прыжкам.

«Участие Туктамышевой повышает интерес к любому турниру. Это отличные новости для всех поклонников фигурного катания. Лиза — звезда», — приводит слова Тарасова.

Перед стартом сезона-2023/24 27-летняя российская фигуристка объявила о паузе в карьере. 27-летняя фигуристка несколько дней назад вернулась к тренировкам, чтобы готовиться к чемпионату России по прыжкам, который пройдет 19 — 21 января в Москве.