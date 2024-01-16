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Фигурное катание

Сегодня, 15:37

Тарасова: «Участие Туктамышевой повышает интересен к любому турниру, Лиза — звезда»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию, что Елизавета Туктамышева планирует выступить на чемпионате России по прыжкам.

«Участие Туктамышевой повышает интерес к любому турниру. Это отличные новости для всех поклонников фигурного катания. Лиза — звезда», — приводит слова Тарасова.

Перед стартом сезона-2023/24 27-летняя российская фигуристка объявила о паузе в карьере. 27-летняя фигуристка несколько дней назад вернулась к тренировкам, чтобы готовиться к чемпионату России по прыжкам, который пройдет 19 — 21 января в Москве.

Источник: РБ Спорт
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Татьяна Тарасова
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