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Допинг

Сегодня, 19:20

Тарасова — о переносе слушания дела Валиевой: «Девочке треплют нервы! Убивают ее ни за что!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» новость о том, что слушания по делу Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) отложены и продолжатся 9 и 10 ноября.

«Взрослые люди и не понимают, что девочке треплют нервы. Убивают ее ни за что! Мало того, что она не виновата — так они тянут и тянут. Ни на что не надеюсь. Ужасная история. Единственное, верю, что Камила будет кататься. Она любит фигурное катание, а мы любим ее», — сказала Тарасова «СЭ».

На слушаниях, которые проходили с 26 по 28 сентября в Лозанне, коллегия арбитров заслушала показания РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU), ВАДА, Валиевой и экспертов. В итоге было принято решение подготовить дополнительную документацию для рассмотрения сторон, это и стало причиной переноса слушаний на новые даты.

Допинг-проба 17-летней фигуристки, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, на котором Валиева в составе сборной России завоевала золотую медаль.

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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