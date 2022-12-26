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Фигурное катание

Сегодня, 10:45

Тарасова — о требовании украинцев лишить Щербакову номинации на награду ISU: «Кто они вообще такие в фигурном катании?»

Константин Белов
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» требование Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить олимпийскую чемпионку россиянку Анну Щербакову номинации на награду «Самый ценный фигурист года» от ISU.

«Пусть давят на ISU, раз у них других дел нет. У них никто ничего не выигрывает. Считаю, что Анну Щербакову не лишат награды. ISU выдвинула кандидатуру, почему она должна идти на поводу у Украины? Кто они вообще такие в фигурном катании? Они там за что-то отвечают? У них просто других дел никаких нет», — сказала Тарасова.

Церемония вручения премии ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года в Цюрихе (Швейцария).

Анна Щербакова. Украина попросила ISU убрать Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards
Фигурное катание
Анна Щербакова
Татьяна Тарасова
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