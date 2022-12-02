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Фигурное катание

Сегодня, 14:09

Тарасова — о желании Туктамышевой исполнить четверной прыжок: «Восхитительно, что у нее есть силы»

Тарасова назвала восхитительным желание Туктамышевой исполнить четверной прыжок
Артем Бухаев
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на намерение фигуристки Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

«Если они с Алексеем Николаевичем (Мишиным) решили на этих соревнованиях попробовать сделать четверной прыжок — значит, они готовы показать это. Прекрасно! Восхитительно, что у нее есть силы для нового материала», — сказала Тарасова «СЭ».

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Татьяна Тарасова
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