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Фигурное катание

Сегодня, 04:21

Тарасова: «Плохо понимаю, каким может быть искусственный интеллект в фигурном катании»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что искусственный интеллект в системе судейства не принесет пользу фигурному катанию.

«Я бы не хотела при таких экспериментах работать. К интеллекту я отношусь очень хорошо, но плохо понимаю, каким может быть искусственный интеллект в фигурном катании», — цитирует ТАСС Тарасова.

Ранее президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ел Ким рассказал, что организация рассматривает возможность внедрения искусственного интеллекта в систему судейства фигурного катания.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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Искусственный интеллект внедрят в систему судейства в фигурном катании