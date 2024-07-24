Тарасова: «Плохо понимаю, каким может быть искусственный интеллект в фигурном катании»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что искусственный интеллект в системе судейства не принесет пользу фигурному катанию.

«Я бы не хотела при таких экспериментах работать. К интеллекту я отношусь очень хорошо, но плохо понимаю, каким может быть искусственный интеллект в фигурном катании», — цитирует ТАСС Тарасова.

Ранее президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ел Ким рассказал, что организация рассматривает возможность внедрения искусственного интеллекта в систему судейства фигурного катания.