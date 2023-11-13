Татьяна Тарасова связала завершение карьеры Тарасовой и Морозова с отсутствием международных соревнований

Известный тренер Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о завершении карьеры олимпийских чемпионов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

«Они чувствуют, что им надо заканчивать, видят, что в этом году мы не выступаем на международных соревнованиях. Не знаю, почему они приняли такое решение. С ними не разговаривала. Наверно, они будут участвовать в шоу. Им это сейчас интереснее. Все уходят. Они долго катались», — сказала Тарасова «СЭ».

Фигуристы являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях и выиграли серебро Олимпиады в Пекине в 2022 году в парном катании.