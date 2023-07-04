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Фигурное катание

Сегодня, 17:01

Тарасова восхитилась силой духа Костомарова: «Один из самых выдающихся спортсменов, которого я когда-либо видела»

Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала для «СЭ» новое видео с тренировки олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«То, что Костомаров продолжает справляться и не сдается, вызывает у меня восторг и восхищение. Он, безусловно, один из самых выдающихся спортсменов, которого я когда-либо видела», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

В новом видео с занятий спортсмен в протезах идет по беговой дорожке, выполняет упражнения на руки с утяжелителями и махи ногой, а также делает тренировку на пресс.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

Фигурное катание
Роман Костомаров
Татьяна Тарасова
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