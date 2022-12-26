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Фигурное катание

Сегодня, 11:44

Татьяна Тарасова — о недовольстве отца Трусовой: «Саша всегда может спросить у меня. Почему папа?»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» информацию о том, что отец фигуристки Александры Трусовой был недоволен тем, как комментировали выступления его дочери.

«Замечания чистоте проката? Это было в сентябре. Нет возможности посмотреть, она пока нигде не выступает. Задели папу? Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут? Саша — взрослая девочка. Я очень ее люблю. Если что-то не так, она всегда может у меня спросить. Мы нормально разговариваем. Почему папу-то задело?» — сказала «СЭ» Тарасова.

Ранее сообщалось, что отец Трусовой тpeбoвaл y Пepвoгo кaнaлa зaпpeтить Aлeкceю Ягyдинy и Taтьянe Tapacoвoй кoммeнтиpoвaть выcтyплeния дoчepи из-зa тoгo, чтo oни кpитикoвaли ее.

Александра Трусова. Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери

Фигурное катание
Александра Трусова
Татьяна Тарасова
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Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери