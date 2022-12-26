Татьяна Тарасова — о недовольстве отца Трусовой: «Саша всегда может спросить у меня. Почему папа?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» информацию о том, что отец фигуристки Александры Трусовой был недоволен тем, как комментировали выступления его дочери.

«Замечания чистоте проката? Это было в сентябре. Нет возможности посмотреть, она пока нигде не выступает. Задели папу? Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут? Саша — взрослая девочка. Я очень ее люблю. Если что-то не так, она всегда может у меня спросить. Мы нормально разговариваем. Почему папу-то задело?» — сказала «СЭ» Тарасова.

Ранее сообщалось, что отец Трусовой тpeбoвaл y Пepвoгo кaнaлa зaпpeтить Aлeкceю Ягyдинy и Taтьянe Tapacoвoй кoммeнтиpoвaть выcтyплeния дoчepи из-зa тoгo, чтo oни кpитикoвaли ее.