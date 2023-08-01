Тарасова: «Мы можем отправить российских тренеров в Африку для развития там фигурного катания»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Россия может отправить своих специалистов в Африку для развития фигурного катания.

«Россия вполне может помочь африканским партнерам в развитии фигурного катания. Мы можем отправить туда своих специалистов. Надо отправлять. Согласится ли кто-то из российских тренеров поехать в Африку? А почему нет? Смотря сколько это будет стоить. Не на общественных началах», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

27 июля первый вице-премьер Федерации хоккея России (ФХР) Ротенберг на сессии «Спорт — мост дружбы России и Африки» выразил желание развивать хоккей в африканских странах, предоставив тем инвентарь и тренеров.