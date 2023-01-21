Текслер: «Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске пройдет в память о Горшкове»

Губернатор Челябинский области Алексей Текслер сообщил, что чемпионат России в Челябинске будет посвящен памяти Александру Горшкову. Именно он предложил этот город, для проведения турнира.

«Чемпионат России пройдет в декабре в Челябинске, и я благодарен ФФККР за доверие. Вновь дать возможность провести чемпионат России Челябинску было одним из последних решений Александра Георгиевича Горшкова, и в первую очередь этот турнир пройдет в память о нем. Мы проводили чемпионат два года назад, и с удовольствием это сделаем снова. В Челябинске очень любят фигурное катание», — цитирует Текслера ТАСС.

Александр Горшков скончался от инфаркта миокарда 17 ноября. С июня 2010 года он возглавлял ФФККР. Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.