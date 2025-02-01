Источник: найдены тела погибших в авиакатастрофе фигуристов Шишковой и Наумова

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Тела чемпионов мира 1994 года Евгении Шишковой и Вадима Наумова были найдены после столкновения самолета с военным вертолетом в небе над Вашингтоном, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, тела Шишковой и Наумова были найдены возле места крушения самолета. В списке погибших также значатся бывшие российские фигуристы Александр Кирсанов и Инна Волянская.
30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.
Наумовы и другие фигуристы — жертвы авиакатастрофы в США. Что известно о погибших