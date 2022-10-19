Телеведущая Алла Михеева рассказала о дружбе с Камилой Валиевой

Актриса и телеведущая Алла Михеева, участвующая в шоу «Ледниковый период» вместе с двукратным чемпионом России Иваном Букиным, рассказала о своем увлечении фигурным катанием и дружбе с Камилой Валиевой.

— Я вообще фанат Олимпийских игр, вела блог пекинской Олимпиады и знаю всех наших фигуристов. Например, мы дружим с Камилой Валиевой, и я очень ее поддерживаю. Так что я кайфанула, когда узнала, что буду кататься с Ванечкой, за которого болела. Я считаю, что пара Александра Степанова/Иван Букин — самая красивая. Это для меня. Прямо вот честно! Посмотрите все их выступления в YouTube — это просто топ.

Новый сезон «Ледникового периода» проходит под девизом «Снова вместе». В нем принимают участие артисты и фигуристы, которые ранее выступали в шоу.