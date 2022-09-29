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Фигурное катание

29 сентября, 08:57

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро объявили о приостановке карьеры

Иван Торопцев
Корреспондент
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро объявили о приостановке карьеры.

«Всем привет. В последнее время многие из вас могли увидеть, что мы были не очень активны и немногословны, это было связано со многими факторами.
В прошлом году у Тиффани диагностировали тяжелую болезнь, которая, к сожалению, лишила ее возможности полноценно выступать в прошлом сезоне. После этого трудного периода Тиффани решила взять перерыв, чтобы полностью восстановиться. Поскольку процессы восстановления могут быть разными для всех, это заняло больше времени, чем ожидалось. Но сейчас она вновь начинает чувствовать себя хорошо.
Не менее важно отметить, что в связи с текущими событиями у нас на данный момент отсутствует возможность соревноваться на международном уровне, поэтому мы решили не торопить процессы восстановления и взять перерыв в этом сезоне. Это было очень сложное решение, и на его принятие ушло немало времени, так как мы соревнуемся уже много лет.
Мы берем паузу, чтобы перевести дыхание и решить, что делать дальше. Надеемся, что вы не соскучились по нам. Также хотим пожелать всем участникам прокатов удачи!» — написал у себя в соцсетях Гурейро.

Загорски и Гурейро выступают вместе с сезона-2014/15. Спортсмены дважды выигрывали Кубок России в танцах на льду, а также один раз становились серебряными и два раза бронзовыми призерами чемпионата страны.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро
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