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Фигурное катание

Сегодня, 11:26

Тихонов рассказал, что Тарасова и Морозов думали о возможном завершении карьеры

Виктория Кравченко

Экс-чемпион мира Алексей Тихонов поделился мнением о танцевальной паре Евгении Тарасовой и Владимире Морозове. Он рассказал, что фигуристы думали о возможном завершении карьеры после Олимпиады в Пекине.

«Они, безусловно, размышляли о том, что делать дальше. Володя с самого начала был настроен на то, чтобы продолжать кататься, а Женя не то чтобы сомневалась, просто она после Игр вышла замуж и фактически открыла для себя новую страницу в жизни. В итоге она поддержала партнера, и мне кажется, это было абсолютно правильным решением. Я бы вообще сказал, что ребята только начали в олимпийском сезоне показывать настоящее катание», — цитирует Тихонова RT.

На первом этапе Гран-при России Тарасова и Морозов заняли второе место, набрав 221,07 балла по сумме двух программ.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1065009-tihonov-intervyu-tarasova-morozov
Владимир Морозов (фигурное катание)
Евгения Тарасова
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