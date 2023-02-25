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Фигурное катание

Сегодня, 14:20

Тихонов высказался о снятии Коляды с последних соревнований. Фигурист продолжает выступать в шоу

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпион мира и тренер Алексей Тихонов в интервью «СЭ» прокомментировал решение Михаила Коляды сняться с финала Гран-при. До этого фигурист пропустил чемпионат мира, при этом он продолжает выступать в шоу.

Алексей Тихонов. «Я тоже чувствовал себя невероятно плохо, но приходилось кататься». Признание коллеги Костомарова — Алексея Тихонова

— Михаил Коляда катался только что вместе с вами в шоу, но с соревнований снимается. У вас есть этому объяснение? Я у него спросил, он попросил ничего не писать. Мол, всему свое время.

— Я тоже читал о его снятии с финала Гран-при в новостях, надо у него самого уточнить, я не спрашивал еще у Миши. Мне жаль, что спортсмен такого уровня и такого мастерства катания не выступает. С чем это связано, с какими-то болезнями? Надо у Михаила спрашивать. Грустно, что зрители не смогут увидеть его, а судьи — оценить. Да, бывают в спорте полосы, когда ты ошибаешься, но он доказывал не раз, что может делать идеальные прокаты. Жаль.

— Может, катание в шоу сейчас просто логичнее? Выгоднее?

— А зачем тогда объявлять, что «я остаюсь и продолжаю карьеру»? Не очень понимаю.

— Но так часто в фигурном катании бывает, давайте честно скажем.

— Бывает, но у тех людей, которые достигли определенного максимума, медали чемпионатов мира, Олимпийских игр и они могут потянуть резину в надежде на то, что вдруг появится желание и мотивация вернется. Хотя всегда очень непросто ее найти и вновь преодолевать себя, как ты это делал, готовясь к Олимпиаде, — предположил Тихонов.

Полностью разговор с Алексеем Тихоновым читайте на сайте «СЭ»

Фигурное катание
Михаил Коляда
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