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Фигурное катание

Сегодня, 06:24

Титова сохраняет шансы выступить на этапе юниорского «Гран-при» в Китае

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская фигуристка Софья Титова, представляющую Армению, сохраняет шансы выступить на этапе юниорского «Гран-при» в Китае, который пройдет 10-12 октября.

«У Софьи недавно травма была, она сломала большой палец на ноге. Мы решили, что надо поберечься. Она выступит на первенстве Армении. Есть ли шанс на этап юниорского Гран-при в Китае? Есть, надеемся очень», — сообщили ТАСС в федерации фигурного катания Армении.

15-летняя фигуристка пропустит из-за травмы сентябрьский этап «Гран-при» в Польше.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Софья Титова

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