Траньков объяснил свадьбу Трусовой и Игнатова словами «не хотят жить во грехе»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков высказался о свадьбе Александры Трусовой и Макара Игнатова.

— Угадаешь, какое было самое кликабельное событие в российском фигурном катании в этом сезоне?

— Что-нибудь про допуск ISU?

— Свадьба Трусовой и Игнатова.

— А! Ну, совет да любовь, все правильно люди делают, не хотят жить во грехе. (Смеется.) Молодцы, желаю счастья.

- Насколько это нужно обсуждать с точки зрения привлечения внимания к фигурному катанию? Наряд жениха на сколько оценишь?

— Я ни одной фотографии со свадьбы не видел. Ладно, Саша могла попасться, Макара вообще не видел. Я вообще почти не читаю про фигурное катание и не смотрю его, у меня нет телевизора.