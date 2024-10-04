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Фигурное катание

Сегодня, 20:15

Траньков объяснил свадьбу Трусовой и Игнатова словами «не хотят жить во грехе»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Максим Траньков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков высказался о свадьбе Александры Трусовой и Макара Игнатова.

— Угадаешь, какое было самое кликабельное событие в российском фигурном катании в этом сезоне?

— Что-нибудь про допуск ISU?

— Свадьба Трусовой и Игнатова.

— А! Ну, совет да любовь, все правильно люди делают, не хотят жить во грехе. (Смеется.) Молодцы, желаю счастья.

- Насколько это нужно обсуждать с точки зрения привлечения внимания к фигурному катанию? Наряд жениха на сколько оценишь?

— Я ни одной фотографии со свадьбы не видел. Ладно, Саша могла попасться, Макара вообще не видел. Я вообще почти не читаю про фигурное катание и не смотрю его, у меня нет телевизора.

Максим Траньков. «Трусова и Игнатов — молодцы, не хотят жить во грехе». Траньков зажигает — как всегда

Александра Трусова - Игнатова
Максим Траньков

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